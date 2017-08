D’Fäll vu Brandstëftung an de leschte Wochen am Südoste vum Land schénge opgekläert. Am Beräich vun der Musel hate jo ëmmer nees op verschiddene Plazen Ronnballe gebrannt an et gouf och aner Fäll vu Brandstëftung.





De Stater Parquet huet um Mëttwoch de Moie wëssen gedoen, dass an deem Zesummenhang e Mannerjärege konnt identifizéiert ginn, deen fir dës Fäll soll responsabel sinn.

Hie gouf dem Jugendschutz-Gesetz vun 1992 no juristesch placéiert, an d’Police judiciaire ass weiderhi mat enger Enquête am Optrag vun engem Untersuchungsriichter am Gaang.



Wou hat et gebrannt?