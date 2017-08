Den Haaptwee sech unzestieche bleift mat 39 Fäll weiderhi Geschlechtsverkéier tëscht Mann a Fra, virum homo- a bisexuelle Kontakt mat 32 Fäll, an dem benotze vu Droge-Sprëtze mat 21 positiven Diagnosen.

Betraff sinn haaptsächlech Leit aus der Alterstranche tëscht 26 an 35 Joer.

Dës Zuele ginn aus dem neisten Aktivitéitsrapport vum comité de surveillance vun AIDS a sexuell iwwerdrobare Krankheeten am Gesondheetsministère ervir.

Et fält besonnesch op, dass an de leschten 3 Joer d’Zuel vu Leit déi sech mat kontaminéierte Sprëtzen ustiechen, drastesch an d'Luucht gaangen ass.

Alles an allem liewen den Ament geschaten 1'065 Leit hei am Grand-Duché, déi HIV-positiv sinn. Eng Zuel déi awer u sech just provisoresch ass, well een dervun ausgeet, dass 13% vun de Leit déi HIV-positiv sinn, et nach guer net wëssen.