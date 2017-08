De 4. Februar dëst Joer gouf zäitgläich an enger grouss ugeluechtener an organiséierter Aktioun an direkt 4 Länner illegal Sue vun Bancomaten opgehuewen.

Betraff war nieft der Schwäiz, Däitschland a Frankräich och Lëtzebuerg.

Onbekannt Täter hate sech kuerz virdrun an de Computer vun enger Bank an Zentralafrika gehackt an do d’Dateie vu Kreditkaarte kopéiert.

De Schued beleeft sech op e puer Milliounen Euro.

D’Police judiciaire schafft an där Affaire mat Europol zesummen.



All Info fir d'Police op d'Nummer 4997-6125 oder eng Mail un fmp@police.etat.lu