Op der B7 tëschent Ettelbréck a Miersch ass eng Fra op der Héicht vu Colmar-Bierg an eng Leitplank geknuppt.

Policeauto © Policeauto

Dat huet d'Automobilistin awer net dru gehënnert fir virunzefueren. Hiren Auto hat allerdéngs e Platte kritt an dowéinst ass se puer Meter méi wäit halebliwwen.



Bei der Kontroll huet d'Police festgestallt, datt d'Fra gedronk hat. Si konnt keen Alkoholtest maachen an huet dofir missen fir eng Bluttprouf an d'Klinik goen. D'Madamm gouf liicht blesséiert a protokolléiert.