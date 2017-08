Steierreform: Net just E-Bike,och normale Vëlo ass ofsetzbar (23.08.2017) Zanter Uganks dës Joers gëlt d'Steierreform an domadder och di nei steierlech Virdeeler, wann een en neie Vëlo keeft.

Eréischt am nächste Steierjoer wäert sech weisen, wat fir eng Auswierkungen di nei Mesuren op d'Mobilitéitsverhale vun de Lëtzebuerger hunn. Am Vëlosbuttek zu Izeg huet een awer scho festgestallt dass zanter dësem Fréijoer d'Demande no Vëloen, déi als Transportmëttel genotzt ginn, däitlech zougeholl huet.Dem Mouvement Ecologique no, ass d'Regierungs-Initiativ jo grondsätzlech positiv fir di Douce Mobilitéit weider ze promouvéieren, ma wann een déi 300 Euro Primm nëmmen iwwer d'Steieren ofsetze kann, wär dat automatesch eng Benodeelegung vun deene Leit, déi manner verdéngen.