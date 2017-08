Zu Suessem ass ee skeptesch, wat de Projet Knauf ubelaangt (23.08.2017) Obwuel 100 Milliounen Euro Investissement an 120 Aarbechtsplazen an Aussiiicht gestallt ginn, ass een zu Suessem net nëmme begeeschtert vum Projet.

Sollt de Choix op Lëtzebuerg falen, ass en Terrain an der Suessemer Industriezone Gadderscheier am Gespréich, an der direkter Noperschaft vum Hiersteller vun hëlze Placken, Koronospan. Knauf stellt eng ganz Palette vu verschiddene Baustoffer hier. Um neie Standuert soll Steewoll produzéiert ginn, déi als Dämmung um Bau benotzt gëtt. D'Entreprise selwer huet nach keng Decisioun fir den neie Standuert getraff, sécher ass awer och net, op all national Emissiounsoplagen erfëllt ginn, op d'Entreprise also iwwerhaapt kéint op Lëtzebuerg kommen.An dann nach: De Georges Engel, Buergermeeschter vu Suessem, stellt kloer, datt een och fir d'éischt nach kläre misst, op dat net ze vill Nuisance fir d'Suessemer géing mat sech bréngen, wa Knauf sech op deem geplangte Standuert installéiert. Där Nuisancen hätt een zu Suessem nämlech scho genuch an da misst een sech, am Fall wou, och wieren.