D’Diskussiounen am Kontext vun der neier Verfassung hu gewisen, dass et de Moment am Parlament keng qualifizéiert, spréch 2/3el-Majoritéit gëtt, fir dat z'änneren. D’Debatt heiriwwer kéint awer weidergefouert ginn, sträicht den Ex-Buergermeeschter ervir. Et wier ee sech just eens ginn, datt déi Diskussioun net definitiv zou ass. Et kéint een dann dorobber zréckkommen, wann déi nei Verfassung a Kraaft ass. Fir den LSAP-Deputéierte scheede sech d'Geeschter an de Parteien am Detail. De Wëlle wär zwar do, fir den aktuelle System a Fro ze stellen, mä wéi sollt et da weidergoen. Op deem Punkt géif et gréisser Divergenze ginn a wär et onméiglech virunzekommen.

Dee Sujet gëtt regelméisseg diskutéiert, och an der DP, an där Verschiddener fir méi eng strikt Trennung sinn, seet den Eugène Berger. Et wär een de Moment awer net géint de Cumul. Et kéint een d'Erfahrung an deen anere Beräich matbréngen. Déi Wiesselwierkung fënnt den Deputéierten interessant, an et géif Deputés-maires ginn, déi dat ënner een Hutt kréien. D’Diskussioun dierft eis allzäit erhale bleiwen, mengt den aktuelle Gemengerotsmember.

Et gëtt eng ganz Partie Ursaachen dofir, dass een déi zwee Mandater net sollt cumuléieren, erkläert de Claude Adam. Déi Gring wären deemno fir eng Trennung; déi sollt awer vun alle Parteie gedroe ginn. Woubäi zwee Mandater och Avantagen hätt, z.B. deen, fir no un den Informatiounen ze sinn. An den Ae vum Deputéierte gëtt et allerdéngs och Nodeeler. Wéint dem Wahlsystem mat sengem Panachage misst ee seng bekannte Leit ëmmer mat an d'Wahle schécken. Et bräicht een eng breet Diskussioun mat alle Parteien, fir déi zwee Mandater auseneenzehalen.





Parteien zum anti-Cumul -1/Reportage Eric Ewald



Souwäit zur Positioun vun de Majoritéitsparteien, Eric, mä wéi gesäit et bei der Chamber-Oppositioun aus?Den anti-Cumul setzt eng Reorganisatioun vun der Gemengelandschaft viraus, ass d’Äntwert vum Laurent Zeimet. Wann et manner Gemenge gëtt, kann een eng Diskussioun iwwer en eventuelle Vollzäitbuergermeeschter féieren a sech doropshin d’Fro stellen, ob een zäitgläich Deputéierte kéint sinn. Den CSV-Deputéierten ass jo selwer an deem duebele Fall. Dat misst een einfach organiséieren. Hie wier ëmmer am Asaz fir déi Leit, déi hie gewielt hunn. De Buergermeeschter gesäit och d’Virdeeler vum zwou-Kapen-op-hunn, an och fir hien ass an dëser Fro e politesche Konsens néideg.

Mir si kloer dofir, dass en Deputéierten net och soll Buergermeeschter oder Schäffe sinn, oder allerhéchstens fir eng Iwwergankszäit, ass d’Positioun vum Jean Schoos. An der adr wär en Duebelmandat de Statuten no nach erlaabt; et géif een där Persoun awer un d’Häerz leeën, fir sou séier wéi méiglech ee Mandat ofzeginn. De President ass awer och aus anerem Grond fir eng Trennung, well et wichteg wier, fir politeschen Nowuess no uewe kommen ze loossen. Si kéinten do éischt Erfahrunge sammelen. Fir dono dann an d’national Politik ze wiesselen.

Déi Lénk hu virun engem hallwe Joer eng Adaptatioun gemaach. De Prinzip vum anti-Cumul wär weiderhi richteg, mä et hätt eben eng Ännerung ginn, sou den David Wagner. Et misst eng Decisioun geholl vun enger 3/4-Majoritéit vun de Stëmmen mat engem Avis positiv vun der concernéierter Sektioun. Dat ass allerdéngs nëmmen eemol méiglech an Zäit vun 10 Joer, wéi den Deputéierten ervirhieft. Et hätt een net sou richteg dru geduecht, dass e Lénke kéint Deputéierten a Buergermeeschter oder Schäffe sinn, an et hätt vill Diskussiounen doriwwer ginn, ma de Prinzip wär mat enger 2/3el-Majoritéit ugeholl ginn. Dee gewieltenen enke Kader géif keng Abüen zouloossen a just an Ausnamesituatioune spillen.