1. Offiziell Table Ronde op RTL Radio Lëtzebuerg (24.09.2017) Mat dobäi: Christine Schweich (LSAP), Max Hahn (DP), Michel Wolter (CSV), Roy Reding (ADR), Henri Kox (Déi Gréng), Line Wies (Déi Lénk)

Dëse Sonndeg de Moien mat enger éischter offizieller Table ronde um Radio…



D’Gemenge vu muer stinn am Mëttelpunkt vun der Diskussioun. Mat Vertrieder vun de verschiddene Parteie schwätzen mer driwwer, wat modern Gemengen iwwerhaapt sinn: Wéi se geleet ginn a virun allem vu wiem.





Déi éischt Offiziell Table ronde e Sonndeg vun 11 bis 12 an an der Rediffusioun Owes no 20 Auer.



Mat dobäi:



Den Henri Kox, Député-Maire vu Réimech

D'Line Wies vun der Escher Sektioun vun déi Lénk

Den adr-Deputéierte Roy Réideng

D'Christine Schweich, LSAP-Buergermeeschtesch vu Monnerech

De Michel Wolter, CSV an Député-Maire vu Käerjeng a

De Max Hahn, 1. Schäffe vun Dippech a fir d'DP an der Chamber



Als Thema gouf „D'Zukunft vun de Gemengen“ virginn, also wéi eng modern Gemeng soll funktionéieren a gefouert ginn.



Moderatioun: Monique Kater a Claudia Kollwelter.