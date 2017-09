A gutt zwou Woche gëtt gewielt. Informéiert Iech hei iwwer d'Kandidaten an Ärer Gemeng, datt Dir wësst, wou d'Kräizer maachen ...

Op ee Bléck: D'Kandidaten zu Weiler zum Tur mat Numm a Foto. Esou komplett sinn awer bis elo déi wéinegst Majorzgemengen ...



Den 8. Oktober ass jo den Delai ofgelaf, fir seng Kandidatur ze stellen.D'Nimm vun alle Kandidaten hu mir jo scho méi laang online, ma elo fannt Dir op RTL.lu och scho ganz vill Fotoen!Vill Parteien, déi mat Lëschten untrieden, hunn eis hir Fotoen zoukomme gelooss an och aus verschidde Majorgemengen hu mir ewell Fotoen - zum Beispill Weiler zum Tur a Géisdref.Vu ville Kandidaten a Majorzgemengen hu mir awer nach kee Bild - dofir:Dir gitt bei de Wahlen mat an Är Foto ass nach net op eisem Site?Da schéckt eis Är Foto mam Numm, Virnumm a Gemeng an enger héijer Opléisung op kandidaten2017[at]rtl.lu