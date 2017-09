An der zweeter a leschter Table ronde vun RTL Télé Lëtzebuerg goung ëm d'Thema "Wunnen, schaffen, mobil sinn: Wou sinn d’Grenze vum kommunale Wuesstem?".

Den 8. Oktober gi mer zu Lëtzebuerg an d'Gemengewahlen. An der zweeter a leschter Table ronde diskutéiere mer op RTL Télé Lëtzebuerg mat dëse 6 Kandidaten.

D'Invitéë waren:

De Georges Engel, LSAP-Deputéierten a Buergermeeschter Gemeng Suessem

D'Marceline Georgen, ADR a Gemenge-Conseillère vun der Stad

D'Lydie Polfer, DP-Deputéiert a Buergermeeschtesch vun der Stad

D'Sam Tanson, déi Gréng an 1. Schäffen vun der Stad

D'Carole Thomas, Kandidatin déi Lénk an der Gemeng Diddeleng

De Serge Wilmes, CSV-Deputéierten a Kandidat an der Stad Lëtzebuerg.