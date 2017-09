X

Nom déidlechen Accident tëscht Dippech a Gréiwelsbarrière erënnert d'Association des Victimes de la Route de François Bausch un déi ugekënnegt präventiv Mesuren.



No der Installatioun vun de Radaren an de Statistike vun zejoert hätt een d'Impressioun, d'Politik wéilt ofwaarden amplaz d'Projeten ze realiséieren. Annoncéiert war zum Beispill d'Opriichte vu Leitplanke laanscht Bam-Alléeën an d'Stréck Saeul - Brouch sollt eng Spuer op där anerer Säit vun de Beem bäikréien. De Projet géif net méi ernimmt, sou d'Kritik vun der AVR.



Zwee Doudeger tëscht Dippech an der Gréiwelsbarrière

© Domingos Oliveira / RTL Tëlee Lëtzebuerg



Zwee Doudeger: Dat ass de schroe Bilan vum uergen Accident e Samschdeg de Moien tëscht Dippech an der Gréiwelsbarrière. Géint 4 Auer war en Automobilist, dee vun Dippech koum, op déi aner Stroossesäit geroden an hat do e Won gesträift, dee vun Helfent aus ënnerwee war. Dat Gefier ass doropshin op där anerer Säit vun der Strooss mat der Bäifuerersäit an e Bam gerannt. De Chauffeur vun 28 an d'Bäifuererin vun 22 Joer hunn d'Accident net iwwerlieft.



Den Automobilist aus dem 1. Gefier gouf net verwonnt, hien hat Alkohol gedronk, wouropshin de Parquet decidéiert huet, dass hie sollt festgeholl ginn.



D'Streck hat misse gespaart ginn .



Nieft dem Stater Samu an den Ambulanze vu Mamer an aus der Stad waren och d'Secouriste vu Bartreng, Dippech, Mamer an aus der Stad am Asaz.



De Miess- an Erkennungsdéngscht ass op der Plaz.





Zwee Blesséierter gouf et dann bei engem weideren Accident op eise Stroossen. Kuerz no 10 Auer hat tëscht Mënsbech an dem Cargozenter en Auto zwee Cyclisten ze pake kritt.