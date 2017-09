De Weekend ass Porte ouverte am Tramsschapp an do gouf et e Samschdeg e klengen Incident mam Tram.

Dëse Weekend huet Luxtram de Public invitéiert fir eng kleng Ronn mam Tram ze fueren. Knapp dréi Méint éiert den Tram offiziell rullt sinn d’Gebaier vum Neien Tramsschapp um Kierchbierg fir déi Virwëtzeg op geschwiescht. D’Wieder huet matgespillt an awer ass e klengen Accident geschitt.



Porte-ouverte Luxtram / Reportage Max Schmitz





Wéi bei enger Avant-première am Kino stoungen d’Leit scho virun 11 Auer Schlaang, fir als éischt Passagéier am fonkelneie Tram mat kënnen ze fueren. Ronn 9 Minutten dauert den Tour an der Rame 106 iwwert d’Streck vu bal engem Kilometer Längt um Site vum Neien Tramsschapp. Obwuel den Tram ganz gemittlech gefuer ass, gouf et awer schonn eng kleng Téitsch. Et ass awer kengem eppes geschitt an den Tram rullt nach. D’Leit schéngen am Géigendeel ganz begeeschtert ze sinn, well et huet ee vill frou Gesiichter gesinn an et sinn och ganz vill Fotoe gemaach ginn.





Éischt Téitsche fir den Tram (23.09.2017) Onkommentéiert Bildmaterial.

D’Françoise Frieden vu Luxtram ass ganz houfreg, dass bal 10.000 Leit sech fir dëse Weekend ugemellt hunn. Dëst bedeit, dass d’Porte-ouverte op vill Interessi bei der Bevëlkerung stéisst. Fir d’Animatioun vu Grouss a Kleng sinn e puer Bands an anerer Kënschtler op der Plaz.

D’Funktioun an den Notze vum Tram resüméiert den André von der Marck, Generaldirekter vu Luxtram, esou. Et ass en essentiellen Deel vun dem ëffentlechen Transport, well den Tram ebe vill Leit ka beieneen transportéieren, iwwer 140.000 pro Dag. Zesumme mat Bus, Zuch a Park&Ride spillt den Tram eng grouss Roll am globale Konzept vum Land.

Natierlech hunn och den Nohaltegkeetsminister an verschidde Vertrieder vun der Stad Lëtzebuerg et sech net huele gelooss, fir dobäi ze sinn, a wéi déi aner matzefueren an des modern, 45 Meter laang Rame, unzepaken.