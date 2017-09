De Kierfecht vu Walfer © Domingos Oliveira / RTL Télé Lëtzebuerg

Kuerz no 9 Auer um Samschdeg de Moien waren d'Aarbechter op de Kierfecht zu Walfer an der Rue de l'Eglise komm, fir e Begriefnis ze preparéieren. Hinnen ass awer eng Persoun opgefall, déi ënnert engem Grafsteen, deen ëmgefall war, louch, ouni sech ze beweegen. Si hunn d'Rettungsdéngschter alarméiert, ma den Dokter konnt just nach den Dout feststellen.D'Police gouf och informéiert an eng Enquête opgemaach, fir erauszefannen, wat passéiert war. Eng Autopsie gouf ordonnéiert.