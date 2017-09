Vun e Samschdeg op e Sonndeg koum et uechtert d'Land zu e puer Accidenter an zu Réiser hat e Stall gebrannt.

© RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira

© RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira © RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira © RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira © RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira © RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira « ZréckWeider »

Wéi den 112 schreift, huet um 17.52 Auer e Samschdeg den Owend en Auto zu Esch gebrannt an 2 Mol gouf et en Accident. Dat um 18.33 Auer zu Ettelbréck an der Rue du Deich an um 01.14 Auer ass Méchela en Auto an engem Virgaart gelant.Iwwer Blesséierter ass näischt gewosst.Zustoung um 18.33 Auer e Samschdeg den Owend nach e Stall a Flamen. Direkt 5 Pompjees-Corpsen aus der Géigend, aus dem Réiserbann, vun Hesper, Fréiseng, Beetebuerg an Diddeleng waren op der Plaz, grad wéi och de Groupe d’intervention vétérinaire. Kengem ass e Leed geschitt, och alleguerten d'Béischt konnte mat Zäiten a Sécherheet bruecht ginn.