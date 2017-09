X

Um 07.40 Auer ass de Chauffer mat sengem Won op enger laanger Riichter lénks an de Summerwee geroden, huet do 2 Beem gesträift a krut duerno nach en drëtte Bam sou hefteg ze paken, dass den Auto zeréck op d'Strooss geschleidert gouf.Dräi Persoune souzen am Ganzen am Won. De Chauffer an de Bäifuerer koume blesséiert an d'Spidol. Eng jonk Fra vu 17 Joer, déi hannen am Auto souz, sollt den Accident awer net iwwerliewen.Op der Plaz war d'Ambulanz an de Sauvetage Fiels, d'Pompjeeën Fëschbech, d'Ambulanz vun Lëntgen an Ettelbréck, de Samu aus der Stad, de Samu vun Ettelbréck, de Groupe Support Phsychologique, d'Police vu Miersch an de Miess- an Erkennungsdéngscht.Wéi d'Police schreift, muss déi genee Ursaach vum Accident nach ermëttelt ginn. Op Uerder vum Parquet gouf de Chauffer vum Auto verhaft.D'Streck bis e Sonndeg de Mëtteg a béid Direktiounen fir den Trafic gespaart.