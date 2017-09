Bundestagswahlen: Marc Spautz reagéiert op Resultater (24.09.2017) E Sonndeg gouf an Däitschland gewielt, ma d'Regierungsparteien hu Stëmme verluer an déi riets AfD der vill bäigewonnen.

Sondagen no wieren d'Leit net bei d'AfD gaangen, well se vun där Partei iwwerzeegt sinn, ma éischter, well se vun den etabléierte Parteien enttäuscht sinn.Och wann d'CDU awer stäerkste Partei ass, ass en en anert Resultat, wéi sech de Marc Spautz an och d'Spëtz vun der däitscher Schwësterpartei erwaart haten. Et gesäit een awer och, datt d'Sondagen net ëmmer dat erëmginn, wat an der Kabinn ugekräizt gëtt. Dem Marc Spautz no hu sech vill Leit net getraut an de Sondagen ze soen, wat se an der Kabinn maachen, grad wann et drëms geet, seng Stëmm enger rietser Partei ze ginn.Elo wier et wichteg, eng Regierung ze fannen, net datt no Méint nach eng Kéier misst gewielt ginn. Dëst wier, esou de Marc Spautz, e falscht Signal.Zum Resultat vun der AfD seet de Parteipresident vun der CSV, datt et e Signal wier. Déi etabléiert Parteien an Europa musse sech elo zesummesetzen, fir ze kucken, wéi een déi Leit, déi riets gewielt hunn, zeréckzekréien. Well net all Mënsch, deen esou wielt, ass och riets oder rietsextrem, ma si sinn net zefridden, mat den etabléierte Parteien.