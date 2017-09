De Xavier Bettel iwwert d'Resultat vun de Bundestagswahlen



Et ass e Resultat wou d'Majoritéitsparteie bestrooft gi sinn, sot um Méindeg de Moien de Premier Xavier Bettel an enger 1. Reaktioun am RTL Interview.Op där enger Säit wier eng liberal Partei gestäerkt ginn, katastrophal wier awer d'Wahlresultat vun enger AfD, wat géif weisen, dass vill Leit Schwieregkeeten hunn mat deenen traditionelle Parteien a Protestwieler sinn. Dat géif weisen, dass een eng Politik muss maachen an déi d'Leit mat agebonne ginn sou deDass et elo ënner Ëmstänn zu enger Dräierkoalitioun kënnt, stellt fir de Lëtzebuerger Premier kee Problem duer. Dass dat funktionéiert, hätt ee selwer bewisen, huet de Premier nach betount. Mat deene Gréngen an deene Liberalen wier een och net condamnéiert zesummen ze schaffen. Et wier eng aner Situatioun wéi eng grouss Koalitioun. Hie wier iwwerzeegt, dass se zu dräi eppes kënne fäerdeg bréngen, och wann et dem Xavier Bettel no, haart Koalitiounsverhandlunge ginn. Et wier jiddwerfalls elo wichteg, dass eng stabil Koalitioun zestane kënnt. Wann nämlech an Däitschland elo eng politesch Instabilitéit déi nächst véier Joer d'Reegel ass, wier net gutt, als wichtegen Noper vu Lëtzebuerg an och net an Europa.

De Lëtzebuerger Ausseministerass entsat driwwer, dass d'AfD sou gutt bei de Bundestagswahlen ofgeschnidden huet. "70 Joer no Krichsenn sëtzen nees Neonazien am Bundestag", sou de Lëtzebuerger Diplomatiechef e Sonndeg den Owend der dpa géintiwwer. "Et ass vill méi wéi just e fade Bäigeschmaach, dass d’AFD elo drëtt-stäerkste Kraaft an Däitschland ass" sou den Ausseminister um Méindeg de Moien am RTL-Interview.A villen europäesche Staaten haten déi Rietsradikal an der rezenter Vergaangenheet nees Fouss gefaasst. Wa sou eppes an Däitschland geschitt, géif dëst wéinst der Geschicht nees besonnesch Ängschte provozéieren. Vum Jean Asselborn war et den Opruff un all déi demokratesch Parteien an Däitschland elo zesummen ze stoen, egal ob se an der Regierung oder an der Oppositioun sinn. Et wier awer och kloer dass d’Sozial-Demokratie an Däitschland ofgestrooft gi wier a sech elo nei misst opstellen.De, Parteipresident vun der CSV, gesäit et positiv, datt d'CDU stäerkste Partei bliwwen ass. Net esou positiv ass dogéint, datt d'CDU, wéi déi aner Parteien an der Regierung, Fiedere gelooss hunn an d'AfD dobäigeléierten huet.Sondagen no wieren d'Leit net bei d'AfD gaangen, well se vun där Partei iwwerzeegt sinn, ma éischter, well se vun den etabléierte Parteien enttäuscht sinn.Och wann d'CDU awer stäerkste Partei ass, ass en en anert Resultat, wéi sech de Marc Spautz an och d'Spëtz vun der däitscher Schwësterpartei erwaart haten. Et gesäit een awer och, datt d'Sondagen net ëmmer dat erëmginn, wat an der Kabinn ugekräizt gëtt. Dem Marc Spautz no hu sech vill Leit net getraut an de Sondagen ze soen, wat se an der Kabinn maachen, grad wann et drëms geet, seng Stëmm enger rietser Partei ze ginn.Elo wier et wichteg, eng Regierung ze fannen, net datt no Méint nach eng Kéier misst gewielt ginn. Dëst wier, esou de Marc Spautz, e falscht Signal.Zum Resultat vun der AfD seet de Parteipresident vun der CSV, datt et e Signal wier. Déi etabléiert Parteien an Europa musse sech elo zesummesetzen, fir ze kucken, wéi een déi Leit, déi riets gewielt hunn, zeréckzekréien. Well net all Mënsch, deen esou wielt, ass och riets oder rietsextrem, ma si sinn net zefridden, mat den etabléierte Parteien.

AfD als drëttstäerkste Kraaft suergt fir Diskussiounen

Och zu Lëtzebuerg goufen d'Bundestagswahle suivéiert. Esou op der däitscher Ambassade, wou ënnert anerem Leit aus der Wiertschaft- a Finanzwelt präsent waren. Virun allem, datt d’AFD drëttstäerkste Kraaft am Bundestag ass, huet fir Diskussiounen gesuergt.