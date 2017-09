An 11 Wochen ass et esou wäit, da rullt den Tram op engem éischte Stéck tëscht den Hale vun der LuxExpo an der Rouder Bréck.

Nom Weekend, wou den Tram eng éischte Kéier konnt getest ginn, interesséiert sech den ADR-Deputéierte Gast Gibéryen fir d'Co2-Emissiounen, déi de Bau vum Tram mat sech bréngt.



A wie mengt, et géif keen Co2 ausgestouss, dee läit falsch...well natierlech och Co2 ausgestouss gëtt, wa Bëtong a Stol fabrizéiert ginn, déi néideg sinn, fir den Tram op d'Schinnen ze setzen. Um éischte Stéck vu bal 6 Kilometer, déi den 10. Dezember a Betrib geholl ginn, sinn dat bal 58.000 Meterkibb Bëtong an eng 3.800 Tonne Stol.

De Nohaltegkeetsministère wier schlecht beroden gewiescht, fir NET auszerechnen, wat dat un Emissiounen ausmécht.





Dat huet dann och e spezialiséierte belsche Bureau d'Etudes iwwerholl, a sech op eng Karbon-Empreinte vun 20.950 Tonnen Co2 fir d'Fabrikatioun an d'Uliwwere vu Stol a Bëtong bezunn. Andeem den Tram benotzt gëtt an doduerch Emissioune verhënnert ginn, déi soss ausgestouss gi wieren, ass dës Quantitéit no eppes méi wéi 6 Joer ausgeglach. D'Benotze vum Tramsschapp ass schonn an dëse Chiffer vum éischten Stéck Tram agerechent.

Wann elo d'Tramslinnen bis op d'Cloche d'Or an de Findel verlängert ginn, fale weider 18.720 Tonnen Co2 un, déi awer ewell no nëmmen 10 Méint ausgeglach gi sinn. Firwat dës Kéier dës kuerz Dauer? Well natierlech méi Leit kënnen transportéiert ginn, op déi d'Emissiounen opgerechent ginn.



Alles an allem, gëtt den Dag mat engen 110.000 Tram-Passagéier gerechent. Mir schwätzen hei wéi gesot vum Joer 2021. 32 Tram-Waggonen sollen deen Ament fueren. Nach ze bemierken, wat de Minister Bausch och ervirhieft: Nämlech, datt sech de belsche Bureau drop baséiert, datt d'Tram mat gréngem Stroum fiert an datt de Szenario op konservative Reche-Modeller baséiert, sou datt d'Karbon-Rentabilitéit nach méi séier kéint areecht ginn.