CSL: besserë Pensiouns-System gefuerdert! (25.09.2017) Lëtzebuerg soll e bessere Pensiouns-System kréien. Dat fuerdert d'Chambre des Salariés déi op déi positiv Wirtschaft-Situatioun hiweist.

D'Chambre des salariés (CSL) huet um Méindeg am Beräich vun de Pensiounen eng Rei Froen opgeworf a Piste proposéiert, déi a Relatioun sti mam technesche Bilan, deen d'Inspection générale de la securite sociale vun zejoert gezunn huet.



D'CSL huet ënnert anerem op déi héich Reserven opmierksam gemaach, déi de Grand-Duché den Ament huet. Enn 2015 louchen déi bei méi wéi 16 Milliarden Euro a sollen der IGSS no bis 2020 op 25 Milliarden Euro klammen. Extrem vill, wéi d'Chambre des salariés fënnt.

Reportage CSL - vum Dany Rasque



© RTL Télé Lëtzebuerg / René Pfeiffer © pf © RTL Télé Lëtzebuerg / René Pfeiffer © RTL Télé Lëtzebuerg / René Pfeiffer © RTL Télé Lëtzebuerg / René Pfeiffer « ZréckWeider »

Eng vun de Froen, déi d'CSL sech dofir stellt, ass, wat ee mat deene Reserve maache kann. Den Ament ginn déi Suen a Fonge gestach, zum Beispill gëtt weltwäit an Immobilien investéiert. De President vun der Chambre des salariés gehäit awer an deem Kontext eng Fro op, déi net ganz nei ass."D'Fro stellt sech an enger Situatioun, wou d'Leit Problemer hunn, fir e Logement ze fannen a wou mir d'Recettë vun dem Fong kéinte benotzen, fir e grousse Schratt no vir ze maachen Punkto Accès zu Logement an eiser lëtzebuergescher Gesellschaft", proposéiert de Jean-Claude Reding.D'CSL bedauert, datt dës Diskussioun den Ament net méi intensiv gefouert gëtt. Si stellt sech anengems d'Fro, ob déi héich Reserven net, op d'mannst zu engem Deel, besser an déi lokal Ekonomie kéinten investéiert ginn."Firwat investéiere mir haaptsächlech an der globaler Ekonomie weltwäit a net vill méi staark an der lokaler Ekonomie?", freet de Jean-Claude Reding, "Et si jo de Leit, déi hei schaffen a liewen, hir Suen. A da kéinte si och sënnvoller fir d'Leit, déi hei sinn, agesat ginn."D'CSL bleift dobäi, datt d'Salariéeën den Ament méi héich Cotisatioune bezuelen wéi néideg an huet un een Zitat vum Jean-Claude Juncker erënnert. De fréiere Premier hat virun 20 Joer gesot, Lëtzebuerg géif 2015 voll Karacho an d'Rentemauer rennen, ma opgrond vun den aktuellen Zuelen ass d'Chambre des salariés éischter der Meenung, datt d'Projektiounen, déi gemaach ginn, systematesch falsch sinn.