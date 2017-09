Nei Beruffer beim Tram: De Chauffeur a Formateur (25.09.2017) Mam neie Gefier zu Lëtzebuerg entstinn och nei Beruffer, déi awer emol mussen ausgebilt a forméiert ginn.

Zwar nach net déi ganz Streck, mä op der Porte-Ouverte dëse Weekend konnten déi éischt Passagéier scho Plaz huelen an e Stéckelche matfueren. En éischte groussen Test fir den Tram, wou et dunn awer zu engem klengen Tëschefall koum. Dofir gëtt den Tram jo och getest. Eng Erausfuerderung fir déi, déi den neie Beruff vum Tram-Chauffeur ausüben.Bis si awer den Tram offiziell fir den ëffentlechen Transport agesat ka ginn, mussen déi Beruffer, déi ronderëm den Tram entstane sinn, perfektionéiert ginn.Zwee vun deene neie Beruffer sinn den Tram-Chauffeur a -Formateur. En éischte groussen Test fir si an déi ganz Equipe vum Tram gouf et de Weekend op der grousser Porte-Ouverte am neien Tramsschapp.Nach ass et roueg, wann een am Tram sëtzt. Zanter 3 Méint fiert den Tram elo all Owes seng Streck. Bis déi éischt Passagéier en awer wierklech benotze kënnen, dauert et och nach eng Kéier 3 Méint. Genuch Zäit, fir sech un de neie Beruff vum Tram-Chauffer ze gewinnen. Hei gëtt geléiert, wéi ee sech verhale soll, wann ee mam Tram fiert, theoretesch a praktesch.Ronn 5 Wochen dauert eng Ausbildung zum Chauffeur vum Tram. D'Kritäre si streng an d'Ufuerderungen enorm héich, erkläert den Thomas Vadey, Formateur bei Luxtram. E richtege Führerschäi fir den Tram gëtt et awer net. Vun de Kandidate gëtt verlaangt, datt si den Permis fir den Auto hunn, esou datt si wëssen, wéi ee sech am Stroosseverkéier verhält.Eng grouss Responsabilitéit läit op de Schëllere vun de Chauffeuren, déi bis zu 450 Leit an enger Kéier transportéiere kënnen. Wann een ee Moment net oppasst, ass séier eppes geschitt, wat een um Samschdeg op der Porte-Ouverte konnt erliewen.Zum Schluss vun hirer Ausbildung mussen déi spéider Tram-Chaufferen awer nach en Test maachen, dat nach virun November. Da geet et nämlech lass mat de "Leerfahrten". Do gëtt den Trace ofgefuer an esouguer op de verschiddensten Arrête bleift den Tram stoen. Eréischt den 10. Dezember fiert den Tram dann och mat Passagéier.