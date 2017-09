Jobdag: Glécklech nees ze schaffen (25.09.2017) D'Sony an de Carlo waren alle Béid iwwer 50 wéi se 2016 hir Plaz verluer hunn. Während Méint hu si eng nei Aarbecht gesicht, ouni Erfolleg. Elo gëtt et Neits! Am Mee hate mer si bei der Aarbecht-Sich begleed, ware mat hinne bei Jobcoachen fir Virstellungsgespréicher ze trainéieren. D'Sony an de Carlo hu kuerz drop eng Aarbecht fonnt.

VIDEO: Jobdag-Serie Deel 1 bis 3: D'Sony an de Carlo iwwer d'Sich no enger Aarbecht



Besonnesch well den Informatiker och mat Enn 50 nach ëmmer richteg Loscht, huet ze schaffen. Ech wëll net ophale mat Schaffen, wär och schued, dat passt net bei mäi Charakter.



Och d'Sony Kohl wollt nodeem hire Posten ofgebaut gouf, nach aktiv am Beruffsliewe bleiwen. Am léifsten als Receptionnistin. Ech kommunizéiere gär mat de Leit, meng Sproochen a léiere gär bäi. Si hat um Enn och e Virstellungsgespréich bei der Ile aux clowns.



Viru kuerzem Moies op der Gare, begéine mer de Carlo ënnerwee op d'Aarbecht. Zanter dem 6. Juni schafft hie beim Centre des Technogolies de l'information de l'Etat. En Aarbechtskontrakt op onbefrist Zäit krut de Carlo allerdéngs net. Ma gouf vum Direkter Gilles Feith am Kader vun engem OTI, enger sougenannter Occupation temporaire indemnisée fir elo mol e 6 Méint ugeholl. Eng Moossnam, op déi een hei gär zréckgräift.



De Carlo schafft op der Helpline. Beréit d'Leit bei techneschen an informatesche Froen. Dat passt wéi d'Fauscht op d'A bei säin informatesche Background. Allerdéngs huet d'Helpline de Ruff, e stressegen Job ze sinn. D'Cliente si scho mol gereizt, wëlle séier Äntwerten hunn. Ma dat alles mécht dem Carlo näischt aus. Bon, et huet ee mat ville verschiddene Leit ze dinn... Stress ass et net... ass och d'Erfahrung déi matspillt wou ee ville Leit ka weiderhëllefen an dat kënnt mir och zegutt.







Ofgesi vum neien Hoerschnëtt, huet och d'Sony en neien Job! Zwar net bei der Clownen-Insel. Mee an engem Autosgarage. A schafft hei als Receptionnistin, empfänkt Leit, këmmert sech ëm d'Locatiounsautoen, Rechnungen, a schreift Rapporten. Genee den Job, deen d'Sony sech gewënscht hat. Ech hätt ni geduecht, dass ech et kéint vill besser kréien.



Datt de Gérant Ruben Rizzo op d'Sony opmierksam ginn ass, louch haaptsächlech mol dorun, da si sech getraut huet, hir Geschicht virun der Kamera ze erzielen.



Mëtt Juli huet d'Sony op hirer neier Plaz ugefaangen. Si krut en definitive Kontrakt, souguer Voll-Zäit. Woubäi hire Wonsch jo eigentlech éischter gewiescht wär, just 50% ze schaffen,fir sech ëm hire Mann Nico ze këmmeren, deen u Multipel-Skleros erkrankt ass. Hie kennt d'Plaz och, d’Leit a weess, dass ech gutt opgehuewe wär, ech si séier doheem, hei ass dat keen Thema.



Och beim Carlo an der Ekipp ass d'Ambiance gutt. Et gëtt vill gelaacht a gegeckst op der Aarbecht an dat bekënnt dem Familljepapp no deenen 10 Méint Suergen a Stress, deen d'Aarbechtsich mat sech bruecht huet. Meng Moral war nach ni sou gutt, d'Familljeliewen ass flott, keng Nervositéit, kee Stress, einfach flott. Och d'Gefill, et gehéiert een nees zum Beruffliewen. Dat ka kee sech virstellen, deen nach ni an esou enger Situatioun war.



Just déi Saach mam OTI, deen no 6 Méint verlängert kann, awer net muss ginn, bereet dem Carlo Kappzerbrieches. Demnächst brauch de Carlo sech awer wahrscheinlech och doriwwer keng Suerge méi ze maachen, well beim CTIE si se ganz zefridde mat him.



No méintelaanger Sich hunn d’Sony an de Carlo also eng nei Aarbecht fonnt. Einfach war et net. D'Medie-Präsenz huet sécher nogehollef, fir d'Opmierksamkeet vun de Patronen ze erregen. Um Enn hunn déi zwee awer duerch hir Kompetenzen an hiert Engagement vu sech iwwerzeegt.