... Barrikaden, déi verhënnere sollen, datt ee mat engem Auto, enger Camionnette oder engem Camion Leit iwwer de Koup fiert - et handelt sech also ëm Virsiichtsmoossnamen, nodeems d'Terroristen an der Lescht ëmmer nees op déi Taktik zeréckgegraff hunn, fir onschëlleg Leit mat an den Doud ze rappen ... zu Nice, Berlin, London ...Hei drënner och nach eng Foto aus dem Summer vu Kielen, wou och esou Bëtongsbléck, déi e bëssen ausgesinn ewéi eng iwwerdimensionéiert a méi martialesch Variant vu Legossteng, an d'Strooss geréckelt gi waren - prophylaktesch, versteet sech.