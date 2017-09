An deem Kontext erënnert de Sylvain Hoffmann vun der Salariatschamber un en Zitat vum Jean-Claude Juncker virun 20 Joer.





Sylvain Hoffmann (CSL) - vum Dany Rasqué



CSL: Bessere Pensiouns-System gefuerdert! (25.09.2017) Lëtzebuerg soll e bessere Pensiouns-System kréien. Dat fuerdert d'Chambre des Salariés, déi op déi positiv Wirtschaft-Situatioun hiweist.

"1997 huet den deemolege Premierminister gesot, dass 2015 am Privatsecteur duerch déi verlängert Liewensdauer 39% vun de Paie mussen opbruecht ginn, fir d'Renten ze bezuelen", erënnert de Sylvain Hoffmann. "Mir hunn elo scho gesinn, dass 24% schonn ze vill ass. Well dat mat Sécherheet kënnt, da rennen mir an d'Rentemauer. Déi Mauer waart op eis den 1. Januar 2015. Et kann e soen 'Irren ist menschlich', mä hei ass et éischter 'Irren ist systematisch'."De Projektioune vun der IGSS no gëtt et bis 2020 Pensiounsreserve vun 25 Milliarden Euro. Domadder kéinten d'Prestatioune 4 an en halleft Joer laang ausbezuelt ginn, ouni d'Cotisatiounen ze erhéijen - annerhalleft Joer ass vum Gesetz hier virgeschriwwen.