D'Christina Heidt vum Südwestfunk gëtt Redaktiounssekretärin.



Hei dat offiziellt Schreiwes:



radio 100,7 renforce sa rédaction



Mme Christina Heidt et M. Maurice Molitor rejoignent la rédaction d’actualités de la radio de service public.

Lors de sa réunion d’aujourd’hui, le Conseil d’administration de l’Etablissement de Radiodiffusion Socioculturelle a approuvé un renforcement conséquent de l’équipe rédactionnelle de la radio 100,7.



Mme Christina Heidt rejoindra la rédaction d’actualités en tant que secrétaire de rédaction à partir du 16 octobre 2017. Mme Heidt dispose d’une expérience professionnelle de plus de 20 ans. Elle a passé une grande partie de sa carrière professionnelle au sein du SWR (Südwestrundfunk) en Allemagne où elle a travaillé en tant que « Redakteurin vom Dienst » pour le programme SWR 4 Rheinland-Pfalz à Trêves et Mayence, et plus récemment en tant que journaliste et rédactrice au studio de Trêves.



M. Maurice Molitor intégrera l’équipe rédactionnelle avant la fin de l’année. M. Molitor dispose également d’une expérience professionnelle de plus de 20 ans dans le journalisme audio-visuel et la communication. Depuis 2002, il était en charge des relations publiques de la Chambre des Députés et de la chaîne parlementaire Chamber TV. Auparavant, il avait fait une carrière de journaliste-présentateur auprès de RTL.



Le Conseil d’administration a également marqué son accord pour le recrutement d’un(e) journaliste pour renforcer la rédaction culturelle.



Le Conseil d’administration a par ailleurs approuvé le projet de budget 2018 de l’Etablissement de Radiodiffusion Socioculturelle.

M. Laurent Loschetter, Président du Conseil d’administration, a déclaré : « Les recrutements annoncés aujourd’hui contribueront à renforcer l’équipe rédactionnelle par leur expérience professionnelle. Ensemble avec le Conseil, je m’efforcerai d’être au service des équipes en places afin de leur assurer notre soutien nécessaire au développement futur de la radio de service public et de ses programmes. »



M. Jean-Paul Hoffmann, directeur de radio 100,7, a déclaré : « L’appui de Mme Heidt et de M. Molitor nous permettra d’étoffer l’analyse spécifique des événements dans l’angle de vue propre de notre radio. Ils renforceront la rédaction dans sa mission d'un journalisme indépendant et de qualité. »



M. Jean-Claude Franck, rédacteur en chef de radio 100,7, a déclaré : « Je me réjouis de pouvoir compter sur l'expérience de Christina Heidt et de Maurice Molitor. Ce renforcement de la rédaction confirmera la crédibilité et le professionnalisme du travail journalistique de la radio 100,7. »



Au sujet de radio 100,7



radio 100,7 est la radio de service public au Luxembourg.



Émettant 24h/24h, radio 100,7 propose des programmes d’information, des programmes culturels et musicaux, des programmes de divertissement, et accorde un large accès à l’antenne aux associations socioculturelles du pays.

radio 100,7 est membre de l’Union Européenne de Radio-Télévision (UER). La radio diffuse ses programmes sur les fréquences 100,7 MHz et 95,9 MHz (au Nord du Luxembourg), sur la plupart des réseaux câblés, en live streaming, ainsi qu’en podcast via la médiathèque en ligne sur www.100komma7.lu.