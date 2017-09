D'Nordstad: Eng Visioun, déi nach net ëmgesat gouf (25.09.2017) Viru 15 bis 20 Joer gouf et d'Iddi, datt een 2017 an enger Nordstad, amplaz a 6 méi klenge Gemengen, sollt wiele goen.

Dobäi kléngt villes um Pabeier gutt, mä d'Ëmsetzung fält méi schwéier.Schonn 1973 hat den Europapolitiker Adrien Ries d'Konzept vun der Nordstad an d'Gespréich bruecht. 44 Joer méi spéit gëtt et eng enk Zesummenaarbecht tëscht de 6 Gemengen, ma zu enger Fusioun vun Ettelbréck, Dikrech, Kolmer-Bierg, Schieren, Ierpeldeng a Bettenduerf mat hire 24.000 Awunner net komm.An awer fënnt een d'Nordstad a ville Beräicher erëm: Den Nordstad-Lycée, den Nordstad-Turnveräin oder en Nordstad-Latenight-Bus, fir der e puer ze nennen.D'Gemengen aus der Nordstad wëllen an Zukunft och um touristesche, kulturellen a sportleche Plang zesummeschaffen. Ma bis d'Awunner vun de Gemenge sech als "Nordstatler" fillen, wäert nach vill Waasser d'Uelzecht an d'Sauer eroffléissen.