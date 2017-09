© Pit Everling

REEL/Reportage Pit Everling



Op der REEL gëtt awer net just gefeiert, mä se gëllt och als wichteg Plattform fir en Echange mat Acteuren aus der Wirtschaft an aus der Politik, déi op Besuch kommen. Fir déi 33. Editioun haten d'Comitéë vun der REEL a vun der Studentenassociatioun ACEL op Köln an op Bonn invitéiert.D'Thema vun der Editioun 2017 ware Kommunikatiounsproblemer tëscht de Studenten an de Patronen, zum Beispill bei de Stagë géing et haperen, ënnert anerem wéinst engem ze groussen administrativen Opwand. Zefridde Gesiichter goufen et dunn, datt de Gaaschtriedner Nicolas Schmit Ouverturë versprach huet. Den Aarbechtsminister wëll d'Gesetz änneren, eng Plattform fir d'Annoncë schafen an d'Studente bei der Ausschaffung mat abannen.Och den Héichschoulminister Marc Hansen war op Besuch, fir mat ze diskutéieren a souguer de Premier huet sech et net huele gelooss, fir um Retour vu senger Kalifornien-Rees nach e Bou iwwer Köln ze maachen. De Xavier Bettel sot, datt et virun allem fir Jonker wichteg wier, fir mat de Betriber zesummenzekommen fir en éischte Kontakt. Dernieft soll sech awer trotzdem ameséiert ginn.Datt sech ameséiert gouf, dovu konnt de Premier sech bei sengem Accueil beim Doum iwwerzeegen, wann 150 Lëtzebuerger Studente sangen, dat ass net z'iwwerhéieren. Feiere gehéiert eben zu enger REEL derzou. Wat de méi seriöe Programm ugeet, do stoungen nieft enger Rei Workshops mat de Partner och Visitten zum Beispill am Communication-Center vu Bayer um Programm, grad ewéi bei Ford oder am Schokelas-Musée.De REEL-President Jeff Diderrich zitt e ganz positive Bilan. Et konnt een esou d'Virdeeler vun all Stad eraushiewen. No 4 Deeg goung de Wee fir déi 150 REEL awer nees heem a Richtung Lëtzebuerg, respektiv zeréck op hir Unien.