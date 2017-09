Engem sozio-economeschen Index vum Statec no ass Wolz déi Gemeng am Land, wou d'Awunner sech finanziell am mannste kënnen erlaben. Fir déi Statistik gouf ënner anerem den Undeel u Leit gekuckt, déi am Chômage oder Elengerzéier sinn oder als Akommes den RMG hunn. D'Statistik seet awer näischt iwwert d'Gemengefinanzen u sech aus. Vun den 105 Gemengen huet de Petz Bartz sech d'Situatioun an der "äermster Gemeng vum Land" ugekuckt.Wolz huet eng éierbar kulturell Offer, mam Festival de Wiltz oder enger Nuit des Lampions. Och ginn et vill Infrastrukture fir Jonk an al. Just fir déi an der Mëtt, déi solle schaffe goen a Geld verdéngen an och ausginn, ass Wolz net méi grad esou gutt opgestallt, wéi an der Zäit, wou et de Frittenicki nach gouf a wou Wolz eng Aarbechterstad war.Haut mengt ee bal, wann ee verschidden Haiser an der Groussgaass kuckt, datt d'Ardennenoffensiv nees amgaange wier. Dofir ass de Wunnraum an der Stad awer am nationale Verglach verstänneg gënschteg an d'Offer ass och do.