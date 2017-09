Contournement/Reportage Claudia Kollwelter



Si suergen och schonn eng ganz Zäit laang fir Streidereien tëscht de verschiddene Gemengen. Zejoert ass decidéiert ginn, wéi eng Variant vum Contournement Käerjeng soll gebaut ginn, ma bis haut ass Suessem géint dës Ëmgehungsstrooss an Dippech verlaangt no engem Konzept, dat méi wäit geet.

Fir d'Manon Bei-Roller, LSAP Buergermeeschtesch vun Dippech, feelt et kloer un engem Gesamt-Konzept. Et wier een net géint de Contournement vu Käerjeng, mee wann deen dann awer bis kéim, misst Dippech dorun ugeschloss ginn, och wann dat net d'Léisung wier. Et misst ee landeswäit Konzept bis an d'Stad geplangt an ëmgesat ginn.



D'Variant 2 ass elo fir Käerjeng zréckbehale ginn, woumat sech de Suessemer LSAP-Buergermeeschter, Georges Engel, awer net zefridde gëtt. Eng ganz Rei Mesuren, déi si well proposéiert hätten, missten virdru gemaach ginn a réischt wann déi näischt bréngen, soll ee sech iwwer aner Varianten ënnerhalen. Esou ee Stroossebau wier och e falscht Zeechen an dëser Zäit.



Fir den CSV-Buergermeeschter vu Käerjeng, Michel Wolter, ass et kloer, datt Mesurë wéi de Contournement Dippech, de Car Sharing a sou weider musse gemaach ginn. Wann een näischt géing maachen, da géif de Verkéiersproblem nach vill méi schlëmm.



Wat Dippech ugeet, déi dem Georges Engel no mam Bau vum Contournement Käerjeng nach méi mam Verkéier geplot wäerte si wéi bis ewell, erënnert de Käerjenger Buergermeeschter, datt de Contournement Dippech virgesi war. Dat hätt och mat der Lokalpolitik vun de leschten 20 Joer ze dinn. Dat léisst d'Buergermeeschtesch vun Dippech allerdéngs net gär op sech sëtzen. Dat wier vereinfacht, dann hätt Käerjeng och méi op déi urbanistesch Planung kéinten agoen.



Am Hierscht elo soll den Transportminister François Bausch de Projet vun der Variant 2 vum Käerjenger Contournement iwwregens op den Instanzewee ginn. Ob a wéi de Problem vum Verkéier dann an de Nopeschgemengen geléist soll ginn, ass domat nach net gekläert.