© RTL (Archiv)

Säin Nofolger bei der ANA gëtt de Claudio Clori.Et ass déi éischte Kéier, datt e Lëtzebuerger Chef vum MUAC gëtt. Dee gëtt geréiert vun Däitschland an de Benelux-Länner a garantéiert d'Sécherheet vun engen 1,7 Millioune Fluchbeweegungen am Joer.Communiqué par: ministère du Développement durable et des Infrastructures

John Santurbano, actuellement directeur de l'Administration de la navigation aérienne (ANA), a été nommé directeur du Centre de contrôle régional de Maastricht (MUAC) avec effet au 2 octobre 2017.

John Santurbano correspond parfaitement au profil recherché, aussi bien par son parcours professionnel que par sa personnalité. En effet, sa formation qui va de pair avec son expérience confirmée dans le domaine de la navigation aérienne, permettra au nouveau directeur d'orienter le prestataire de service non commercial qui travaille sous la tutelle d'Eurocontrol, vers de nouveaux horizons.

François Bausch, qui a soutenu la candidature de John Santurbano au nom du gouvernement luxembourgeois, tient à lui exprimer ses sincères félicitations ainsi que sa reconnaissance pour sa collaboration active et très précieuse au sein de l'ANA. Le ministre est heureux que, pour la première fois depuis la création en 1986 du MUAC, un haut fonctionnaire luxembourgeois prenne les rênes de cet organisme renommé, géré par le Benelux et l'Allemagne et garantissant la sécurité de plus de 1,7 millions de mouvements aériens de vols commerciaux en Europe.

John Santurbano sera remplacé par Claudio Clori, qui deviendra directeur faisant fonction de l'ANA avec effet au 2 octobre 2017.