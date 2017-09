Den Dr Hansjörg Reimer © CHEM.lu

Den Dr Michel Nathan geet nämlech an d'Pensioun.A l'issue d'un appel de candidatures lancé le 17 juillet 2017 et d'un processus de sélection finalisé le 21 septembre 2017, le Conseil d'administration du CHEM a décidé dans sa réunion du 25 septembre 2017, de nommer le Dr Hansjörg Reimer Directeur général du CHEM à partir du 1er janvier 2018.A cette date, le Dr Hansjörg Reimer succèdera au Dr Michel Nathan, Directeur général du CHEM qui a fait valoir ses droits à la retraite.Le Dr Hansjörg Reimer est né le 15 mai 1962. Depuis 1996 il est agréé au CHEM en tant que spécialiste en traumatologie. Membre du Conseil médical depuis 2006, il fut élu Président du Conseil médical en 2015 et nommé « Médecin-coordinateur Processus Hospitalisation en Chirurgie » en janvier 2017. Le Dr Reimer a participé activement dès le début aux travaux d'études du futur « Südspidol » à Esch-sur-Alzette.Le Conseil d'administration a félicité le Dr Reimer pour cette nomination et lui a souhaité un plein succès dans l'exercice de ses futures responsabilités.Le Conseil d'administration a remercié le Dr Nathan pour les nombreuses années passées au service du CHEM et à la représentation des intérêts de l'hôpital au niveau national. Sous sa direction, le CHEM a vécu d'importantes mutations et accompli deux fusions. En sa qualité de Directeur généraI, le Dr Nathan a notamment initié et développé l'ambitieuse démarche qualité adoptée par l'hôpital. Le Dr Nathan a été un des principaux promoteurs du projet « Südspidol ».Madame Vera Spautz, Présidente du Conseil d'administration du CHEM a déclaré :« Avec la nomination du Dr Reimer comme Directeur général à partir de 2018, nous garantissons le renouveau du CHEM dans la continuité d'une culture d'entreprise qui nous est propre. Je rends hommage au Dr Nathan qui s'est engagé pendant plus de 27 ans au sein notre hôpital. Lors des 24 dernières années Dr Nathan a conduit notre établissement avec beaucoup de savoir-faire et de talent. Le CHEM, au travers de ses compétences que nous continuerons à développer à l'avenir, est un acteur majeur du système de santé de notre région et de notre pays. »Esch-sur-Alzette, le 25 septembre 2017