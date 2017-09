Ongeschécktheet oder Mësshandlung vum eegene Bëbee? Dat ass d'Fro, déi sech zanter e Méindeg an engem Prozess um Dikrecher Geriicht stellt. Wéinst ë.a. "Coups et blessures à enfant" ass e Mann vu 25 Joer ugeklot.Hie soll Enn 2013 zu Sëll säi Puppelche vu ronn engem Mount sou uerg mësshandelt hunn, dass deen d'rietst Schlësselbeen, 6 Rëpper an d'lénks Schinn a Wued gebrach hat. Mat him steet déi 30 Joer al Mamm virun de Riichter, dat wéinst «non-assistance à personne en danger» ...E Méindeg huet e Psychiater e puer Mol vun enger Ongeschécktheet vum Mann geschwat, deen ë.a. eng Form vun Autismus huet; fir den Expert léiche keng Zeeche vun enger bewosster Mësshandlung vir. De jonke Mann, deem seng Zukunftsprognos éischter gutt wär, hätt seng Kraaft net richteg ageschat. Wouropshin de President vum Geriicht gefrot huet, a wéi wäit ee vun Ongeschécktheet schwätze kéint, wa Rëpper briechen, an net vun Expressegkeet schwätze misst. De Psychiater blouf dobäi, dass alles onbewosst geschitt wär an de Mann seng Kraaft net kenne géif. Deen hat d'Mamm vum Kand Enn 2012 kennegeléiert a vill nom Bëbee ze kucken, well d'Fra no der Gebuert schlecht dru war. Dem Expert no hätt déi net gemierkt, dass d'Kand blesséiert war, a keen abnormt Verhale vum Mann festgestallt; zum Kand, dat bei Fleegeelteren ass, hätt si eng affektiv Bindung.Am Géigesaz zur Ongeschécktheetsthees vum Psychiater huet de Geriichtsmedeziner vun enger, Zitat, «erheblichen Krafteinwirkung» geschwat, absënns fir eng Schinn ze briechen. D'Këndche wär zwar net gerëselt ginn; dofir wär säi Schlësselbeen awer scho méi laang gebrach gewiescht an et wuel iwwer en Zäitraum vu 6 Deeg zu de Blessure komm. Et géif Indicë fir eng Mësshandlung ginn, d'Blessen dierften heelen, a Bréch vun engem Schlësselbeen oder vu Rëpper wären net onbedéngt vun der Mamm festzestelle gewiescht.Déi zoustänneg Enquêtrice vun der Police judiciaire huet erkläert, dass de Mann gesot hätt, dem Bëbee net muttwëlleg wéigedoen, mä wuel ze fest ugepaakt ze hunn. Hie wär sech net bewosst gewiescht, dass dat negativ Suitten hätt; hien hätt awer e Knacksen héieren a wär mat der ganzer Situatioun iwwerfuerdert gewiescht. Engem Zeien, deen d'Koppel scho méi laang kennt, war iwwerdeems bei senge reegelméissege Visitte bei deenen zwee näischt Aussergewéinleches opgefall.Well d'Riichter an d'Vertriederin vum Parquet ë.a. nach en zweete Psychiater héiere wëllen, fir ze wëssen, a wéi wäit dem Mann seng Variant vun Autismus Auswierkungen op säin Handelen huet, gouf de Prozess bis den 13. Oktober ausgesat.