© Domingos Oliveira/RTL

© Domingos Oliveira/RTL





D'Pompjeeë vu Maacher a Mäertert/Waasserbëlleg sinn op der Plaz.

Um Enn vun der A7 koum et um Dënschdeg de Moien zu engem Accident mat 3 Gefierer virun der Bretelle fir op de Kierchbierg.

D'Pannespur ass do blockéiert an et leien nach Géigestänn op der Strooss.