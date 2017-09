Table Ronde Gemengewahlen Déifferdeng (26.09.2017) 7 Parteie stinn den 8. Oktober zur Wiel an d’Spëtzekandidate waren op der Maartplaz versammelt, fir sech eise Froen ze stellen

Invitéë waren den aktuelle gréngen Député-maire, den éischte Schäffen an LSAP-Spëtzekandidat, dendeen och aktuelle Schäffen ass a fir d'CSV an d'Course geet, den aktuelle Gemengerotvun Déi Lénk, devun der DP, den ADR-Kandidatan de KPL-Gemengerotsmember

Sujete waren ënnert anerem de vergläichsméisseg héije Chômage, de Problem vu bezuelbarem Wunnraum oder de Commerce am Stadkär, deen ëmmer méi kleng gëtt. Et war dann och nawell eng animéiert Ronn.

Et hätt ee gutt geschafft a vill kënnen ëmsetzen, sot virop de Buergermeeschter Roberto Traversini, deen déi aktuell sougenannte Kenya-Koalitioun tëscht Gréng, LSAP an CSV zu Déifferdeng uféiert. Ouni wëlle méiglech Koalitiouns-Aussoen fir d'Wahlen ze maachen, konnte sech och den Erny Muller vun de Sozialisten an den Tom Ulveling vun der CSV deem Fazit uschléissen.

Aner Téin waren et dergéint vun den Oppositiounsvertrieder François Meisch (DP) Gary Diederich (Déi Lénk), Ali Ruckert (KPL) a Gilles Carlizzi (ADR).

Zu ville Sujete gouf kontrovers diskutéiert, beispillsweis wéi et ëm d’Gemengeschold goung. Brauche mécht een dergéint eng Léisung a Punkto Verkéiersproblematik, wéi och bezuelbarem Wunnraum, nom aktuelle Bau-Stopp dee weiderhi leeft. Och wéi et ëm d’Schoul-Infrastruktur zu Déifferdeng gaangen ass, sinn d’Emotioune méi héich geschloen.

Oneens war ee sech och wéi et ëm de Commerce am Déifferdenger Stadkär goung. Am Oktober soll jo den neien Akafszenter Opkorn opgoen mat Hypermarché an Dosende Butteker a Restauranten. Parallel den Déifferdenger Stadkär ze revaloriséieren, wäert fir den nächste Gemengerot eng vun de groussen Erausfuerderunge ginn.







