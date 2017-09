Déi virlescht Statioun vun eisen Table ronden an de Gemengen, en Vue vun de Gemengewahlen den 8. Oktober ass e Samschdeg zu Gréiwemaacher.

Radio Lëtzebuerg sent all Kéier e puer Stonne vun der Plaz, déi lokalpolitesch Ronndësch-Gespréicher sinn ëmmer tëscht 12 an 13 Auer. Hei de geneeë Plang:



9. September: Esch/Uelzecht



Mat der Buergermeeschtesch Vera Spautz (LSAP), dem Schäffe Martin Kox (déi Gréng), dem Gemengerotsmember Georges Mischo (CSV), dem Deputéierte Marc Baum (déi Lénk), de Gemengerotsmembere Pim Knaff (DP) a Zénon Bernard (KPL) an de Spëtzekandidate Louis Cimolino (adr) a Jérôme Cattani (Piratepartei).



12. September: Hesper



Mat dem Buergermeeschter Marc Lies (CSV), dem Deputéierten a Gemengerotsmember Claude Lamberty (DP), dem Gemengerotsmember Roland Tex (Déi Gréng), dem Gemengerotsmember Rita Velazquez (LSAP) an dem Sveinn Graas (Déi Lénk).



16. September: Clierf



Mam aktuellen Deputé-Maire a President vum Syvicol Emile Eicher (CSV), de Gemengerot Jacquot Junk (déi Gréng), de liberale Gemengeconseiller Raymond Beffort (DP), de Gemengerot Luc Hermes vun der Biergerlëscht, de Andy Maar (Piratepartei) an de Michel Lemaire (ADR).



19. September: Ettelbréck (11h00-14h00)



Mam aktuelle Buergermeeschter Jean-Paul Schaaf (CSV), de Schäfferot Bob Steichen (LSAP), de liberale Gemengerot Alain Feypel an de Gemengerot Abbes Jacoby (déi Gréng).



23. September: Jonglënster (12h00-15h00)



Mam aktuelle Buergermeeschter Romain Reitz (CSV), den 1. Schäffen Mike Hagen (LSAP), de Gilles Baum (DP) an de Christian Kmiotek (déi Gréng).



26. September: Déifferdeng (11h00-14h00)



Mam Député-maire Roberto Traversini (déi Gréng), dem éischte Schäffen Erny Muller (LSAP), dem Schäffen Tom Ulveling (CSV), dem Gary Diederich (Déi Lénk), dem François Meisch (DP), dem Gilles Carlizzi (ADR) an dem Ali Ruckert (KPL).



30. September: Gréiwemaacher (12h00-13h00)



Mam Député-maire Léon Gloden (CSV), dem Schäffe Marc Krier (Spëtzekandidat Déi Gréng), dem Tess Burton (LSAP) an dem René Sertznig (DP).



3. Oktober: Lëtzebuerg (11h00-14h00)