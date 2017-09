Um Dënschdeg de Moien hat eng Ambulanz een Accident op der Kräizung vun der Avenue Emile Reuter an dem Boulevard de la Foire an der Stad.

Wéi et genee zu dem Accident komm ass, ass nach net gewosst. Fakt ass, dass um 9.25 Auer um Dënschdeg de Moien eng Ambulanz an e Reklamm-Panneau gerannt ass a stoebliwwen ass. Nieft der Ambulanz ass och nach een Auto an den Accident implizéiert. Den Auto ass um Daach leiebliwwen.De materielle Schued ass héich an den 112 mellt, dass eng Persoun blesséiert gouf.De Verkéier war op der Stäreplaz perturbéiert.