D'Police dréit e Virfall vun e Sonndeg no. Eng Fra hat sech bei der Police op der Stater Gare gemellt a sot do, hire Mann hätt dermatter gedreet, fir si ëmzebréngen. Hien hätt gesot, hie wéilt si an hier Famill verbrennen.



Während de Gespréicher huet de Mann, ëm deen et goung, virun der Dier eng Flëssegkeet iwwert d'Policeautoe geschott. Hie gouf dobäi gestéiert an ass fortgelaf. Hie konnt awer méi spéit gestalt ginn a gouf verhaft. Et gouf effektiv eng Fläsch mat Bensin beim Mann fonnt.



De Mann koum e Méindeg virun den Untersuchungsriichter.