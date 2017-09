X

An déi Hausse soll kënne bis un d’Enn vum Joer bäibehale ginn, sot den Adrien Ney.

Fir d’Wuelbefannen vun de Clienten ass d’LuxairServices responsabel, déi sech bis ewell ëm 2,3 Millioune Passagéier gekëmmert hunn. Dat ass e Plus vun 19 Prozent par Rapport zu 2016. Iwwert 1,5 Millioune Moolzechte goufen ausgedeelt.

Um Dënschdeg de Moie konnt d’Press sech um Findel ee Bild vun der Aarbecht vu LuxairServices maachen. Do goung et vum Anchecken, bis hin zum Catering an dem Fëlle vun den Tanken.

Iwwert déi lescht 3 bis 4 Joer goufe besonnesch am Cargo an am Passagéierhandling ronn 300 Aarbechtsplaze geschafen, esou den Adrien Ney. Ronn 2.900 Leit schaffe bei LuxairGroup, 3.000 Plazen sinn indirekt mam Grupp verbonnen.

An der Moyenne brauch ee Fliger fir startkloer gemaach ze ginn, um Findel 55 Minutten. Doranner ass dann d'Tanken, d'Opstocke vum Iessen u Bord, d’Virbereedung am Cockpit, an och d’Botze vun der Kabinn enthalen. Aner Airlines, wéi zum Beispill eng iresch Bëllegairline, brauchen do awer just 35 Minutten, well do d’Kabinn net am Fong nach emol gebotzt gëtt.