De Barreau bleift derbäi, et gëtt net genuch Affekoten zu Lëtzebuerg, duerfir sollen d'Sproochenexigenzen endlech de Realitéiten um Terrain ugepasst ginn. De Bâtonnier François Prüm ass, grad wéi d'lescht Joer schonn, bei deem selwechten Exercice en Dënschdeg de Moien op enger Pressekonferenz am Kader vun der Rentrée judiciaire op dës Doléance vum Barreau agaang. De Justizministère misst just d'Propose vum Barreau ëmsetzen, déi deen ausgeschafft huet. Déi aktuell Sproochebarrière géif kee Sënn méi maachen.



De Barreau wollt sech och géint all Reproche vu Rassismus an Diskriminatioun wieren. De François Prüm ass op de Fall vun enger Affekotin agaangen, déi d'lescht Woch net vereedegt gouf, well se e Voile unhat. Et géif hei net ëm en Aschnëtt an d'Reliounsfräiheet goen, mä eenzeg an alleng ëm d'Onofhängeg vum Affekot viru Geriicht déi, bannent deene 4 Maueren, just seng Robe a soss näischt dierfen un hunn. Hei wier et kengeswees drëm gaangen, fir e Voile aus dem Geriicht ze kréien, sou de Bâtonnier mat Nodrock.



A Saache "Panama Papers", ënnerstëtzt d'Beruffsvertriedung weiderhin déi Affekoten, déi vun der Steierverwaltung mat enger Geldstrof gedreet kruten, sollte se keng Informatioune raus ginn. De Barreau argumentéiert mam Beruffsgeheimnis a wëll d’Confrèren dowéinst och virum Verwaltungsgeriicht ënnerstëtzen. Tëscht 6 an 12 Affekote wiere concernéiert. Reell hu sech 6 Membere bis ewell an dëser Saach beim Barreau gemellt.

Allgemeng géif ee grousse Wäert drop leeën, datt d'Affekoten dee geréngste Verdacht mellen. D‘'Kontrollen an d'Formatiounen an deem Beräich wieren och zum Beispill vun den zoustännegen Instanzen beim FMI gewierdegt ginn.



Freeë mécht sech de Barreau driwwer, datt d'Retarde bei den Dausende Fäll vun Assistances judiciaires konnten ofgebaut ginn. Hei huet ee sech intern nei organiséiert. Och déi speziell Assistance fir Demandeurs d'asile aus de Balkanlänner géif gutt fonctionnéieren. 50 gréisstendeels spezialiséiert Affekoten assuréieren dee Service den Ament.

Diskussioune mam Justizministère gëtt et dogéint awer nach ëmmer iwwert d'Héicht vun den Tariffer, déi zanter 2009 net indexéiert goufen. De Barreau plädéiert fir e Forfait bei bestëmme Standard-Prozeduren. Hei rechent de Bâtonnier François Prüm an den nächste Méint mat enger Decisioun an déi eng oder aner Richtung.