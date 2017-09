© Didier Weber

"D'Leit brauche sech bis elo keng Suergen ze maachen, wat d'Strahlung vun de GSM-Antennen ugeet" dat war den Haaptmessage vum Staatssekretär am Nohaltegkeetsministère Camille Gira en Dënschdeg de Mëtteg bei enger Presentatioun vum neien "Cadastre hertzien". Aktuell si 750 Sitten an dësem Kadaster agedroen, mat insgesamt 1.100 Antenne vun 2, 3 oder 4G déi der Post, Orange oder Tango gehéieren. Fir bei de Leit dobaussen an och de Gemengen eng komplett Transparenz ze schafen, sinn 300 Miesspunkten uechtert d'Land definéiert ginn, déi no bei de Leit sinn, wéi zum Beispill bei Schoulen oder Kulturhaiser.





De Camille Gira seet, datt een doduerch net nëmme moosse kann, wat bei den Antenne fortgeet, mä, an dat interesséiert d'Leit méi, och dat, wat bei der Populatioun ukënnt.Et ass an der Vergaangenheet nach ni gemooss ginn, wat ënne bei de Leit tatsächlech eraus kënnt. Aktuell sinn 100 Miessunge gemaach ginn, déi aner 200 Punkte kommen da lues a lues dobäi. Den neie Kadaster kënnen d'Leit sech am Detail um Site vum Geoportail ukucken.