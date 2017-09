E Méindeg hate mer iech déi statistesch "äermste Gemeng am Land" mat Wolz virgestallt.En Dënschdeg gi mer dann op Weiler-zum-Tur, souzesoen déi "räichste Gemeng". Fir d'Statistik gouf ënnert anerem den Undeel u Leit gekuckt, déi am Chômage oder Elengerzéier sinn oder als Akommes den RMG hunn. An och hei soen d'Zuelen näischt iwwert d'Gemengefinanzen aus. Bei der Gemeng selwer war een iwwer den héije Ranking vum Statec iwwerrascht gewiescht, seet d'Buergermeeschtesch Cécile Hemmen.Weiler-zum-Tur ass verdreemt an idyllesch, Moies wiertes. D’Ëmfeld erënnert mat Amenter un „Desperate Housewives“. Et ass Liewen um Land. wéi an enger anerer Dimensioun, duerfir ass soziale Wunnengsbau och net méiglech.5 Parametere huet de Statec erbäigezunn, fir de sozio-economeschen Index ze rechnen, dorënner de Chômage, d’Zuel vun de Leit, déi mam RMG liewen an de sougenannte Medianloun, déi Zomm, déi déi eng Halschent vun den Awunner op d’mannst de Mount verdéngt an déi aner Halschent héchstens. Mat esou vill Geld an der Täsch ass d’Populatioun exigent an diskret.An der Press ass een héchstens emol mat de geleeëntleche Geschichte vun engem onnatierlechen Doud oder Zechprellerei. Trotzdem ass d’Statec-Analys genee esou ongerecht fir Weiler, wéi fir Wolz. Och wann een et hei net gär héiert, mä Weiler ass eng Schloofgemeng am Speckrimm vun der Stad, ouni Industriezon, ouni Geschäftszenter, mä duerfir mat engem klenge Krees vun Awunner, déi sech et kënnen erlaben.