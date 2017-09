Gemengewahlen Ettelbréck (26.09.2017) Vill Chantieren zu Ettelbrooklyn an d'Rivalitéit mat Dikrech

D'Porte des Ardennes, wéi et fréier mol geheescht huet mat hire ronn 8.500 Awunner, neierdéngs och nach Ettelbrooklyn genannt,, muss sech nach op vill Chantiere gefaast maachen. De ganze Garer Quartier gëtt jo ëmgebaut, een Tunnel Richtung Dikrech a méi Busspuren mat och engem direkten Accès fir déi, déi vun Dikrech kommen wäerten Entlaaschtung bréngen. 760 Busse fueren all Dag iwwer d'Haaptkräizung. Dat gëtt an Zukunft besser, sou de Buergermeeschter.Ee Vëloskonzept, zousätzlech Parkplazen am Däich, ee grousse Park an d Ride op der Gare sinn och an der Planung. Scho praktesch fäerdeg dann déi nei Maison relais, wou vum nächste Joer un 480 Kanner kënnen opgeholl ginn. Dat alles kascht Geld, d'Heeschefra hält d'Hand op, mee bei der Reform vun de Gemengefinanze wier Nordstad net sou ënnerstëtzt ginn wéi Esch a Stad, seet den CSV-Buergermeeschter, et misst ee regional Problemer léisen mat exklusiv lokale Mëttelen. Säin LSAP-Kolleg vun Dikrech gesäit dat anescht. Duerch d'Reform géifen d'Nordstadgemenge méi Suen an d'Keess kréien.Déi Dikrecher Ieselen an d' Ettelbrécker Gecke si sech eben net ëmmer gréng, Lycéeë hu se allen zwee, mee d'Ackerbauschoul plënnert jo op Gildsduerf. Dikrech ass Touristestad mat méi Caféën a Restauranten. D'Ettelbrécker mam Spidol probéieren, hir Geschäftswelt nei ze beliewen an de Verkéier an de Grëff ze kréien.