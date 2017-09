Déi Äntwerten wollt d'Gewerkschaft eigentlech nach gären um Dënschdeg.



Fir d'Penurie vun den Enseignanten - respektiv de Remplaçanten - an de Grëff ze kréien, hat de President vum SNE, de Patrick Remakel, proposéiert, eng Zort Surveillanten anzesetzen, betount awer, datt déi op kee Fall dierften an den Asaz kommen, fir méi laang Congéen z'ersetzen.



Do ass fir den SNE virop eng Reform vum Stage néideg, deen de Schoulmeeschter no senger Formatioun vu 4 Joer nach muss maachen. Ënnert anerem op déi Manéier wëll d'Gewerkschaft de Beruff vum Enseignant erëm méi attraktiv maachen. Et misst een einfach de Contenu vun deem Stage iwwerdenken.



Den SNE ënnersträicht, datt e bereet bleift, fir mam Ministère ze diskutéieren an ze verhandelen a Léisungen am Interêt vun der Schoul an de Kanner ze fannen.





Um Dënschdeg am Nomëtteg huet de Ministère dunn dëst Schreiwes geschéckt:



Situation du personnel dans l’enseignement fondamental

26.09.2017

Organisations scolaires assurées

D’après les informations fournies par les directions de région au 15 septembre 2017, l’organisation scolaire était assurée dans toutes les régions du pays. Les cours ont ainsi pu débuter en garantissant aux élèves un enseignement de qualité.

Croissance importante des élèves

Le nombre des élèves dans les écoles fondamentales communales a connu une forte augmentation, de l’ordre de 844 élèves entre mars 2016 et juillet 2017.

Mars 2016-2017 47.698 élèves Mars 2017-2018 48.220 élèves Juillet 2017-2018 48.542 élèves

En réaction à cette hausse, les leçons attribuées aux écoles ont été recalculées en juillet 2017 afin d’avoir un aperçu plus correct des besoins réels des écoles. Ceci a amené le ministère à investir quelque 700 leçons de plus dans le contingent des écoles.

Croissance des ressources disponibles

Au total, les ressources attribuées aux écoles en termes de leçons prestées par le personnel enseignant ont augmenté de 4.206 leçons par semaine.

2016-2017 96.308 leçons / semaine 2,0191 leçons par élève 2017-2018 100.514 leçons / semaine 2,07 leçons par élève

Hormis les leçons supplémentaires en lien avec la croissance de la population scolaire, le ministère a mis à disposition des écoles des ressources pour des raisons spécifiques :

Le ministère a accordé quelque 1.170 leçons dans le cadre de la mise en place des instituteurs pour l’encadrement des élèves à besoins spécifiques (I-EBS).

Quelque 2.200 leçons supplémentaires ont été accordées aux écoles afin de leur garantir la flexibilité nécessaire pour l’organisation du nouveau cours « Vie et société ».



Le nombre d’heures assurées par des enseignants brevetés reste stable

En revanche, à la rentrée 2017-2018, le nombre d’enseignants brevetés assurant un enseignement en classe est resté stable par rapport à l’année précédente.

2016-2017 87.000 leçons/semaine 2017-2018 87.970 leçons/semaine *

* en tenant compte des 1.170 leçons assurées par les I-EBS

Baisse significative des nouveaux diplômés en sciences de l’éducation

Pour soutenir davantage les écoles et implémenter sa stratégie d’inclusion scolaire, le gouvernement avait affiché sa volonté de recruter un total de 291 d’enseignants pour l’année 2017-2018.

2017 291 postes 2016 182 postes 2015 190 postes 2014 175 postes

Seuls 168 candidats ont pu être retenus à l’issue du concours de recrutement, dont seulement 91 nouveaux diplômés des différentes universités (Luxembourg et étranger).

Les défis à relever : l’organisation de la réserve des suppléants

Le ministère ambitionne d’améliorer la qualification et les compétences professionnelles des membres de la réserve des suppléants. Pour assurer cette démarche qualité, les pistes envisagées sont d’augmenter le nombre des membres détenteurs d’un diplôme « bac + » (p. ex. éducateurs) et le nombre d’heures supplémentaires prestées par des instituteurs brevetés ainsi que de mobiliser des enseignants à la retraite.

L’objectif est d’alimenter la réserve des suppléants de 1.200 à 1.500 leçons supplémentaires.

160 candidats suivent actuellement le stage de formation pour accéder à la réserve des suppléants.

L’innovation, quantité importante mais négligeable

Les leçons de décharges attribuées par le Service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT) aux enseignants pour le développement des projets d’innovation pédagogique demeurent quasiment inchangées et correspondent au minimum requis pour le développement de la qualité scolaire au Luxembourg. En effet, le budget du SCRIPT représente aujourd’hui 0,42% du budget de l’Éducation nationale.

2016-2017 450 leçons de décharges 2017-2018 550 leçons de décharges