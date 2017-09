Ze optimistesch: Tram fiert dëst Joer nach net op de Glacis (26.09.2017) Den 10 Dezember fiert den Tram vun der Luxexpo bis bei de Funiculaire. Den Transportminister hat gehofft, datt een et scho bis op de Glacis géif packen. Bei Luxtram heescht et awer, datt een am Delai läit an et och eréischt fir am Fréijoer geplangt war, fir bis op de Glacis ze fueren.

Den Transportminister hat sech scho méi wéi grouss Hoffnunge gemaach, ma de Generaldirekter vu Luxtram ass am RTL-Interview formell: Den Tram packt et net, fir schonn den 10. Dezember, iwwert den Arrêt op der Rouder Bréck beim Funiculaire eraus bis op de Glacis ze fueren.



Dem André von der Marck no ginn déi 3 Arrête "Groussen Theater", "Faïencerie" a "Stäreplaz" wéi virgesinn eréischt am Fréijoer ugefuer. Déi 3 Arrête sollen tëscht Abrëll a Juni un den Tramreseau ugeschloss ginn. Genee dat hätt Luxtram schonn zanter ganz laangem offiziell gesot.







An deem Sënn géif ee genee den Timing anhalen, deen ee sech ginn hat. Et wier en Challenge gewiescht, fir fir d'Aweiung nach méi wäit ze kommen. Esou wéi d'Aarbechten elo virukomm sinn, wier dat awer net méiglech, sou den André von der Marck.



Problemer beim Passage vum Tram bei der Akustik am Theater gesäit de Generaldirekter vu Luxtram net. Haut géif een weder Busser nach soss Gefierer héieren, duerfir géif et absolut kee Grond ginn, fir ze mengen, datt den Tram d'Spektakele stéiere géif. Dem André von der Marck no sinn all d'Precautioune geholl, datt weder de Kaméidi nach d'Vibratiounen am Theater ze héieren an ze spiere sinn. Heifir gëtt den Tram op eng extra Dall geluecht.



