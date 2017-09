Am Mäerz hat den Douaneshond Cash sengem Numm um Findel all Éier gemaach. Bannent 3 Deeg hat de Mupp bei zwee Männer, déi mam Fliger an d'Tiirkei fléie wollten, ugeschloen: De Bilan waren iwwer 31.000 €, déi déi zwee net deklaréiert haten; 20.000 wären d'Limitt gewiescht!Dofir kruten déi 33 a 45 Joer al Männer en Dënschdeg um Stater Geriicht de Prozess gemaach. Um Enn huet de Vertrieder vum Parquet all Kéiers 2.000 € Geldstrof fir si gefrot - well déi zwee souwuel géint en EU-Reglement wéi géint e Lëtzebuerger Gesetz verstouss hunn. Vu dass si an d'Tierkei reese wollten, spréch an en net-EU-Land, waren déi Suen nämlech ze deklaréieren!Viru ronn 6 Méint, sot seng Meeschtesch am Prozess, ware Kontrollen um Fluchhafe gemaach ginn, eng ganz Woch iwwer; dobäi waren déi zwee Männer opgefall, déi zwar op d'Fro, ob se méi wéi 10.000 € bei sech hätten, e puermol Nee soten, ma domat net laanscht de Cash koumen.Deen ee Mann, dee ronn 13.000 € op sech hat, hat am Ganze 5 Mol behaapt, näischt bei sech ze hunn, a sech, sou d'Douanière, net kooperativ gewisen. Hien hätt déi Suen op sech gehat, well hien an der Tierkei en Haus kafe wollt, an et wär déi éischt Kéier gewiescht, dass hie méi wéi 10.000 € bei sech hat; hien hätt och net gewosst, dass hien dat melle misst. Pech fir hien, dass de Cash drop dresséiert ass, fir op d'mannst 20 Schäiner vu 500 € ze richen; dofir muss den trainéierte Mupp verschidde Geréch ignoréieren.Deen anere Mann, deen eng 18.000 € op sech hat, wouvu ronn 800 net seng gewiescht wären, hat den Douaniere géintiwwer och v.a. Nee als Äntwert parat; en Dënschdeg huet hien erkläert, dass hie presséiert war, eppes gefrot gouf, et awer net matkrut, respektiv dass hien d'Froen ignoréiert hätt, aus Angscht, säi Fliger ze verpassen. Déi circa 17.200 €, déi Rescht bloufen, wären iwwregens fir eng Vakanz a fir eng Hochzäit gewiescht.D'Uerteel an deenen zwou Affäre gëtt de 17. Oktober gesprach.