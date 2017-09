Den Donneschdeg, 28. September ass nees Jobdag op RTL an och dës Kéier probéiere mir, de Patronen ze hëllefen, nei Mataarbechter ze fannen!

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© Patrick Greis

Vu moies 8 Auer u begréisse d'Kollege vu Radio Lëtzebuerg nees all Stonn aner Patronen, déi eng oder méi fräi Aarbechtsplazen hunn.

Am Kader vum RTL Jobdag sinn awer och Patronen op der Plaz déi fräi Léierplazen hunn. Am Belval Plaza kënnt Dir Iech bis den Owend 18 Auer informéieren an Äre Video-CV mat der Klibber-APP maachen.



LINK: Den Jobdag op RTL.lu