© AFP Archivbild

Verwaltungsgeriicht: De Carolis vs Education / Eric Ewald



"Aus der Beruffsonfäegkeet am Gesetztext gouf hei eng Inkompetenz gemaach! D'Revocatioun vum Antonio De Carolis ass dowéinst z'annulléieren!" Dorop huet de Me Jean-Marie Bauler e Mëttwoch de Moien um Verwaltungsgeriicht an der Affär ëm d'Ofsetze vum deemolegen Direkter vun der Formation professionnelle am Educatiounsministère zejoert plädéiert. Deen hat dogéint Recours gemaach.

De Mann, dee 5 Joer un der Spëtzt vun deem Departement stoung, war donieft net domat d'Accord, dass hien duerch de Gil Belling ersat gouf, deen huet jo an der Tëschenzäit selwer vun dësem Posten demissionéiert, aus perséinleche Grënn.

"La boucle est bouclée", sot den Affekot vum Antonio De Carolis e Mëttwoch de Moie virun de Riichter. Et hätt alles mam Ofsetze vun der ADEM-Direktesch Mariette Scholtus ugefaangen, där hir Affär dëser ganz staark gläiche géif, sou de Me Jean-Marie Bauler. Hautdesdaags wären iwwer 45 Éischt Conseilleren ofgesat, soudass ee sech d'Fro stelle misst, wou Lëtzebuerg higeet. D'Fonction publique hätt sech ëmmer duerch eng grouss Qualitéit ervirgedoen, dat wär a Fro gestallt duerch dat, wat an der Lescht geschitt ass. Den Affekot huet ënnerstrach, dass 2005 Chefposte beim Staat op 7 Joer limitéiert goufen an 2015 dunn nach zwou Hypotheese bäikoumen. Déi eng war déi vum „Désaccord persistent“, woubäi den Antonio De Carolis keng präzis Missioune vum Minister Claude Meisch kritt hätt. Déi aner war déi vun der „Incapacité durable d'exercer“, déi nëmmen am Fall vun enger Krankheet spille kéint, säi Client wär awer bei beschter Gesondheet. Fir de Me Jean-Marie Bauler wär dunn eben einfach aus där Incapacitéit eng Inkompetenz gemaach ginn, wat net goe géif.



An den Ae vum Vertrieder vum Staat wär de Recours vum Antonio De Carolis géint säin Ofsetzung dogéint als net fondéiert zeréckzeweisen. De Mann wär net sanktionéiert ginn, mä op säi Poste vu virdrun als Prof zeréckkomm. Den Antonio De Carolis wär an der Onméiglechkeet gewiescht, fir seng Missiounen z'erfëllen; d'Gesetz géif dann och dovu schwätzen an net vun enger physescher Impossibilitéit. Et krit ee bei enger Nominatioun kee Persilschäi fir 7 Joer, wat normal wär, fir de gudde Fonctionnement vum Staat ze garantéieren.



En Uerteel an dëser Affär dierft an den nächste Woche falen.