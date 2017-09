X

Eng 60 Gemengen hei am Land setze sech aktuell géint d’Problematik an. Dëst sinn ënnert anerem Suessem an Dippech, déi e Mëttwoch de Moien hir Mesurë presentéiert hunn. Fir de Mëssbrauch vu Liewensmëttel ze reduzéieren, huet d‘Suessemer Gemeng viru kuerzem eng Epicerie solidaire an d'Liewe geruff. Ugebuede ginn hei virun allem biologesch a regional Produiten, seet d'Suessemer Schäffen, Myriam Cecchetti. Déi Liewensmëttel, déi net verkaf ginn, kréien eng zweet Chance. Si gi se an de klenge Restaurant, wou all Dag 2 Menu du jour ugebuede ginn, an da kënne se do verschafft ginn.





Anti-Gaspillage-Mesuren zu Lëtzebuerg/Reportage Frank Elsen



De Fernand Etgen



Well een ënnert anerem d’Ateliers protégés géif ënnerstëtzen, hätt een dann och nei Aarbechtsplaze geschafen, esou d’Myriam Cecchetti. Och zu Dippech gouf viru kuerzem ee Projet géint d’Liewensmëttelverschwendung lancéiert, wou Kanner an der Maison Relais e Buffet proposéiert kréien. An Zukunft wëll een awer eng nei Aktioun starten, wou d’Tellere mat den Iessensreschter vun de Kanner ofgewie ginn, erkläert den Dippecher Schäffen, Max Hahn. Et gëtt dann net nëmme fir all Kand eenzel gekuckt, mä fir d'ganz Klass an d'ganz Maison Relais. Dat Gewiicht soll dann no an no reduzéiert ginn. Donieft sollen déi Liewensmëttel, déi iwwreg sinn, fir karikativ Zwecker zur Verfügung gestallt ginn.Nei Mesurë géint d’Liewensmëttelverschwendung, wëll awer och déi Europäesch Kommissioun bis Dezember huelen. Ënnert anerem, wat d’Verfallsdatumer betrëfft, ënnersträicht de Landwirtschaftsminister Fernand Etgen. "A consommer avant le..." oder "à consommer de préférence avant le..." sinn zweeërlee Ausdrocksweisen an déi ginn net ëmmer richteg verstanen. An Zukunft soll et Lëschte gi mat Liewensmëttel ouni Verfallsdatum.

Première journée nationale des communes ayant adhéré au Pacte de solidarité contre le gaspillage alimentaire (27.09.2017) Communiqué par: ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Dans le cadre du pacte national de solidarité contre le gaspillage alimentaire, le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand Etgen, a eu le plaisir d’organiser la première journée nationale des quelque 60 communes partenaires dans le but de les honorer pour leurs efforts.



En effet, l’enjeu est de taille! Selon l’organisation des Nations unies pour l’alimentation (FAO) 1,3 milliards de tonnes de la part comestible des aliments destinés à la consommation humaine sont gaspillées ou perdues dans le monde, ce qui équivaut à un tiers de la nourriture produite! Sachant qu’une personne sur 9 dans le monde souffre de malnutrition, il est intolérable de continuer de fermer les yeux devant une telle situation, tant au niveau éthique, écologique qu’économique.



«Pour relever ce défi, il est important de rallier le plus grand nombre possible d’acteurs!» Pour cette raison, Fernand Etgen a lancé, en novembre dernier, le Pacte national de solidarité anti-gaspillage avec les communes parce que ce sont elles qui sont les plus proches des citoyens et peuvent au mieux aider à sensibiliser la population.



Lors de la première journée nationale des communes partenaires, le ministre a salué l’engagement des près de 60 communes (représentant 65% de la population du Grand-Duché) ayant manifesté leur solidarité avec ses actions de sensibilisation (cartographie sur www.antigaspi.lu). Dans ce contexte, Fernand Etgen a souligné, lors de son discours, l’importance de la coopération et de la collaboration de tous les acteurs impliqués. Sachant que l’information et la sensibilisation sont les facteurs clés dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, il est primordial d’échanger les meilleures pratiques des communes et de créer une plateforme des best practices sur le site www.antigaspi.lu.



«Combattre les 3 E (Ethics – Ecology – Economics) par les 3 C (Commitment – Cooperation – Creativity)» Le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est persuadé qu’en faisant tout un chacun notre petit effort, nous pouvons, tous ensemble, réussir à lutter contre le gaspillage alimentaire. Lors de cette première journée nationale des communes partenaires dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, Fernand Etgen a donc réitéré son appel à nous mobiliser et à devenir des consommateurs responsables!



Dans ce contexte, le ministre a également salué l’adhésion au Pacte national de solidarité contre le gaspillage alimentaire, de trois lycées, à savoir le Lycée technique de Bonnevoie, le Lycée technique hôtelier Alexis-Heck et le Lycée technique agricole. La formation et la responsabilisation des professionnels de demain sont en effet un atout majeur dans la lutte contre ce fléau.



Toutes ces initiatives démontrent bien l’implication de tous de l’achat à l’assiette et Fernand Etgen ne peut qu’encourager cette dynamique dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.



Aux yeux du ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, il est primordial que nous apprécions à nouveau notre nourriture à sa juste valeur si nous voulons nourrir 9 milliards de personnes d’ici 2050. Il est donc impératif d’agir, tout en ayant une attitude responsable envers nos ressources naturelles.



«Construisons notre avenir ensemble, au lieu de le gaspiller inutilement!».

Produite mat Verfallsdatumer, déi falsch verstane ginn, géifen 20 Prozent vun de Liewensmëttel ausmaachen, déi ewechgehäit ginn, esou nach de Fernand Etgen.