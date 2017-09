Am Kader vum Dossier Gemengewahlen op RTL.lu sinn elo well iwwer 86 Prozent vun de Kandidate-Fotoen online.

RTL krut vun den 3.575 Kandidaten 3.088 Fotoen geschéckt, dat sinn 86,37 %. Et feelen also nach Fotoe vu Kandidaten, an der Haaptsaach vun de Majorzgemengen.Dir gitt bei de Wahlen mat an Är Foto ass nach net op eisem Site?Da schéckt eis Är Foto mam Numm, Virnumm a Gemeng an enger héijer Opléisung op kandidaten2017[at]rtl.lu