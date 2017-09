Vill Schüler fanne keng Léierplaz (26.09.2017) Aktuell sinn nach eng 800 Schüler op der Sich no enger Léierplaz. Elo schonn ass awer kloer, dass eng 250 vun hinnen dëst Joer net ënner Daach komme wäerten. Wat sinn d'Ursaachen? Watfir Optiounen hunn déi Schüler, déi bis den 31ten Oktober keng Léierplaz fonnt hunn? Am Virfeld vum Léierplazen-Dag en Donneschdeg am Belval Plaza hu mer nogefrot.

Moud ass dem Alessia Genovese seng Passioun. Lescht Joer huet déi 19 Joer jonk Schülerin eng Léier an der Vente ugefaangen. Si ass awer elo zanter Juni op der Sich no enger Léierplaz an engem Buttek mat méi moudesche Kleeder. Trotz all dësen Atouten ass et schwéier, fir eng nei Léierplaz ze fannen.Wéi dem Alessia geet et e sëllechen anere Jonken, déi eng Léier an der Vente wëlle maachen. D'Konkurrenz wär grouss, seet de Stephan Hawlitzky, Responsabel vum Service un der Beruffsorientéierung bei der ADEM, awer och zum Beispill am administrative Beräich, an der Fotografie, fir Optiker oder Reesagenten kënnt d'Offer der grousser Nofro vun de Kandidaten net no.Anerersäits ginn et och Betriber déi hir Léierplazen net all besat kréien. Den David Bonsang ass ee vun den 19 Jonken, déi aktuell bei Husky an der Ausbildung sinn.Zanter 17 Joer bilt de Betrib vun Diddeleng Jonker aus. Dat well net genuch qualifizéiert Leit um Aarbechtsmaart disponibel sinn. Ausserdem misst een och all déi Aarbechter ersetzen, déi lues awer sécher an de Pensionsalter kommen, seet de Walter Berettini, dee fir dëst Schouljoer nach zwou fräi Léierplazen huet. Hien ass éischter pessimistesch iwwer d'Chancen, bis Enn Oktober nach zwee Jonker ze fannen. Engersäits wäre vill Demanden net komplett an déi gefroten Dokumenter géifen och net nogereecht. Anerersäits bestéing e seriöe Sproocheproblem an der Ausbildung an der Schoul.Dëst ass also net just e Problem fir di betraffe Betriber, awer och fir Jonker mat francophonem Hannergrond, déi et an enger Léier ënnerkommen, ass den Niveau vun hirer Qualifikatioun. E gutt Beispill dofir ass alt nees d'Vente: Do waren um 15. September nach 7 Mol méi Jonker fir e CCP ageschriwwen, wéi Léierplazen disponibel sinn.Beim Alessia ass dat net de Problem. Si ass fir en DAP - en Diplome d'aptitude professionelle - zougelooss. An huet och ferme wëlles, alles drunzesetzen, fir bis Enn Oktober e Patron ze fannen. Sollt et awer net klappen, ginn et Iwwergangs-Alternativen, fir dat verluerent Schouljoer z'iwwerbrécken. Zum Beispill d'Garantie Jeunesse. : Ech mengen, do ginn et eng Rei Verträg iwwer d'Adem, wou ee sech temporär kann iwwer Waasser halen, dass een net doheem muss sëtzen. Iwwerdeems awer och Demarchë ka maachen, fir an engem zweeten Ulaf an enger Léier fündeg ze ginn.Eng weider Méiglechkeet, fir déi, di keng Léierplaz fannen, wier eng Beruffsausbildung ze wielen, wou manner Konkurrenz ass. Eng Alternative, déi d'Alessia net ausschléit, ma fir déi d'Schülerin awer nach net ganz prett ass.