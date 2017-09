D'Recolte vum Mais (27.09.2017) Mais zanter Joerhonnerten eng vun deene Planzen déi eis Landschaft gepräägt huet. Energieräich an einfach an der Fleeg. Mee net ëmmer vu Virdeel. Wéi leeft dat of? Wat sinn d'Erausfuerderungen dobäi? A virun allem wat passéiert iwwerhaapt mam Mais wann ë bis beim Bauer ass?

An deene leschten Deeg huet ee se rëm uechter d'ganzt Land gesinn. D'Häckseler an Traktere vun de Bauere sinn onënnerbrach ënnerwee.Eng ganz Maschinerie gëtt gebraucht, fir d'Planz vum Feld bei de Bauer an de Stall ze bréngen. Ouni Modern Technik sinn déi enorm Massen u Fudder déi gebraucht ginn, net ze produzéieren.Dass de Mais net just Virdeeler bréngt, ass scho länger gewosst. Einfach op de Mais verzichte kann een net. Alternativen déi ähnlech Erträg brénge ginn et zu Lëtzebuerg keng.De Leeschtungsdrock an der Landwirtschaft ass héich, de Käschtendrock klëmmt vu Joer zu Joer. An trotzdem muss eng nohalteg a sënnvoll Landwirtschaft bedriwwe ginn. Op dat funktionéiert? Mir ware mat um Feld a beim Bauer.